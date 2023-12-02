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BBC

نتنياهو: قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى

09:02 م السبت 02 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك أخبار محزنة وصلت إلينا وهي سقوط اللواء أساف حمامي في قتال السابع من أكتوبر.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أننا أدرنا مفاوضات صعبة تحت قصف النار ومارسنا ضغطا هائلا مع الوسطاء لتحسين شروط الاتفاق ونجحنا بذلك، موضحا أنني كنت على اتصال يومي مع البيت الأبيض لمضاعفة عدد من تم إطلاق سراحهم، مشيرا إلى مواصلة الجهود من أجل إعادة جميع الأسرى إلى الوطن.

وتابع نتنياهو، أننا دمرنا أكثر من 400 من أهداف حماس خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى مواصلة العمل في شمال القطاع والحرب حتى تحقق كل أهدافها موضحا، أن المعركة البرية كانت واجبة.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، العمل في الشمال ضد كل محاولات حزب الله لاستهدافنا، موضحا أننا ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال.

وأكمل رئيس الوزراء، أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى الأمر الذي يدفعنا إلى العمل على زيادة الضغط، موضحا أن قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى.

وأوضح نتنياهو، أن الضغوط الدولية تتعاظم علينا وسنقف في وجهها، قائلا "أنا أعرض على العالم صدقية طريقنا".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي أساف حمامي طوفان الأقصى

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