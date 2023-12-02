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BBC

الرئيس الإيراني: صمت قادة العالم إزاء جرائم الاحتلال بغزة سيجعله أكثر جرأة في ارتكابها

08:58 م السبت 02 ديسمبر 2023

السيد إبراهيم رئيسي

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مصراوي
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تدعو العالم لضبط النفس حيال الحرب بغزة ليواصل الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأكد رئيسي أن صمت قادة العالم إزاء جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيجعله أكثر جرأة في ارتكابها، مشيرا إلى أنه على دول العالم العمل بجدية لإيقاف الحرب في غزة وإرسال المساعدات ورفع الحصار.
وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إلى أن عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 15207 شهداء، مشيرا إلى أن 70% منهم هم من الأطفال والنساء.
وأكد الثوابتة ارتفاع عدد المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 40650، لافتا إلى أنه تم تدمير 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال.
وحمل مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأمريكية المسؤولية عن حرب الإبادة في غزة.
وطالب الثوابتة بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية ومليون لتر من الوقود بشكل يومي، مناشدا العالم الحر والدول العربية والإسلامية بإنقاذ قطاع غزة قبل فوات الأوان.

إيران الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى إبراهيم رئيسي

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