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BBC

أعضاء بالكونجرس يحثُّون بايدن على استخدام نفوذه لاستكمال إطلاق سراح الأسرى بغزة

07:48 م السبت 02 ديسمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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مصراوي

بعث 12 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، اليوم السبت، برسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن يحثونه فيها على استخدام نفوذه لمواصلة مفاوضات الهدنة واستكمال إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأشار الأعضاء في الكونجرس إلى أن استمرار الصراع بغزة له آثار مدمرة على الأبرياء ويجب وقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف.

فيما أعلن قادة إسلاميون بعدة ولايات أمريكية وهي ميتشيجن ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا سحب دعمهم لبايدن بسبب حرب غزة.

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