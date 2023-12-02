وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الدول العربية للتعاون لإحلال السلام في الشرق الأوسط

برلين- (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدول العربية إلى التفاعل البناء من أجل التوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء تجدد المعارك العنيفة بين الجانبين في قطاع غزة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت بيربوك:" يجب على جميع الراغبين في إنهاء المعاناة أن يتعاونوا الآن، لأن مفتاح الحياة في سلام وأمان بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين موجود في المنطقة أيضا".

وأضافت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، أن من المهم بالنسبة لها ولاسيما في الساعات التي تشهد صراعا من أجل استمرار الهدنة الإنسانية، "التواصل الوثيق مع الدول العربية البناءة والمعتدلة في المنطقة. لقد جعلنا من هذا الأمر أولويتنا منذ البداية ولن نتوانى في هذا السعي".

وأكدت بيربوك على أنشطة الوساطة الخاصة التي تقوم بها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات، بالإضافة إلى البحرين والمغرب.

وتابعت الوزيرة: "في هذا الموقف الذي تكفي فيه شرارة أخرى لإشعال حريق ضخم في المنطقة برمتها، ستواصل ألمانيا تكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين حتى لا يصبح لدى حماس فرصة أخرى لجلب إرهاب السابع من أكتوبر فوق إسرائيل مرارا وتكرارا، وذلك حتى يكون من الممكن تحقيق مستقبل للمنطقة يكون فيه لكل الدول الحق في السيادة والعيش في سلام وأمان".