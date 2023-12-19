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BBC

الجيش السوداني يجري تحقيقا في انسحاب قواته من ولاية الجزيرة دون تنسيق

10:54 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني، إجراء تحقيق حول انسحاب قواته من مقار عسكرية بولاية الجزيرة، من دون مقاومة أمام قوات الدعم السريع، التي أكدت سيطرتها على معسكر الفرقة الأولى مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية، بولاية الجزيرة.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها، شأن بقية المناطق العسكرية".

وأضاف: "سيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منه إلى جهات الاختصاص، ومن ثم إعلان الحقائق للرأي العام".

وتتواصل، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.

الجيش السوداني مقار عسكرية بولاية الجزيرة الجيش السوداني يجري تحقيق قوات الدعم السريع

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