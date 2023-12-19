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BBC

هآرتس: 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب

09:40 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

جنود إسرائيليين يعيشون صعوبات نفسية أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن 500 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الجارية.

سبق وأن أوضحت معطيات إسرائيلية أن 2000 جندي إسرائيلي تلقوا الدعم النفسي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم تصنيف نحو 2000 عسكري إسرائيلي كمصابين على إثر المعارك التي بدأت في 7 أكتوبر وأنهم في حاجة لرعاية طبية وتحديدا النفسية، مشيرة إلى أن 200 من بين هؤلاء الجنود كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملية الاجتياح البري.

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