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BBC

الاحتلال يشن أحزمة نارية عنيفة في مخيم جباليا شمال غزة

06:41 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

قطاع غزة

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مصراوي

يشن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أحزمة نارية عنيفة في المناطق الشرقية لجباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وحسب مصادر محلية، فإنه بسبب الأحزمة النارية العنيفة، تطاير عدد من الشظايا على مناطق مختلفة في جباليا البلد، ومحيط المركز الطبي.

ووفقا للمصادر المحلية، فهناك أنباء عن عدد كبير من الإصابات، جرّاء الاستهداف الهمجي المتواصل منذ ساعات على المنطقة، ولم يعرف حتى الآن سقوط شهداء من عدمه.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3 عسكريين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القتيل الذي سقط في المعارك شمال غزة اليوم هو الرائد في قوات الاحتياط "معوز بنيجشتاين" 25 سنة من سوسيا مقاتل في الكتيبة 7008 تشكيل نصف نار.

ومع هذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم 132 قتيل منذ بدء العملية البرية في غزة.

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