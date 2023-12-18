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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: نقوم بما يلزم لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر

06:07 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن

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مصراوي
قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، "ناقشت مع نظيري الإسرائيلي الحملة المستمرة لهزيمة حماس بما فيها الأهداف والمراحل وحماية المدنيين".
وتابع وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "ركزت مع نظيري الإسرائيلي على التهديدات التي تدعمها إيران في المنطقة وأكدنا التزامنا المشترك في مواجهة هذا العدوان".
ولفت أوستن، إلى التزام أمريكا ثابت بالدفاع عن عن إسرائيل ونقوم بما يلزم لضمان لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الملاحة البحرية حماس البحر الأحمر

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