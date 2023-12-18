الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

(مصراوي)

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس، في رسالة التهنئة، "يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة".

وأضاف عباس، أن فوز السيسي "يمثل استكمالا لمسيرته البناءة، ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة، وحفاظا على مكتسبات مصر ودورها الرائد عربيا وإقليميا ودوليا، وانشغالها بقضايا الأمة، وفي مقدمتها وقوفكم بثبات إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة في الحرية والاستقلال والدولة، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

وشكر عباس السيسي على دعم مصر الشقيقة وسعيها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، إضافة إلى الجهود التي وصفها بـ "الحثيثة" لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم عباس، رسالته بقوله "نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه، من أهداف وتطلعات، ونحن على ثقة بأن مصر ستشهد خلال فترة رئاستكم الجديدة، المزيد من التقدم والازدهار".