رئيس الإمارات يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

(مصراوي)

هنأ رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرت وكالة "وام" للأنباء.

ونقلت الوكالة، عن بن زايد قوله، "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها".

وأضاف بن زايد، أن الإمارات و مصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، مؤكدًا على مواصلة العمل بين البلدين لتعزيز العلاقات "لما فيه خير".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر ديسمبر الجاري.