القسام تستهدف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدة محاور

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف جيبا عسكريًا إسرائيليًا بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وأضافت القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد استهدفت في وقت سابق دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 48 جنديًا من قواته في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد فال في وقت سابق إن خسائر الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلن عنها.