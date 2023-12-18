مجلس الأمن يصوت على مقترح يطالب بدخول المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا

نيويورك - (ا ف ب)



يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين على مقترح يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.