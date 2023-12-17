البث العبرية: إسرائيل تدرس إطلاق سراح أسرى من أصحاب المحكوميات العالية بصفقة التبادل المقبلة

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس إطلاق أسرى نوعيين من الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية في صفقة التبادل المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إنه يجب أن يقف العدوان الإسرائيلي قبل الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة الفلسطينيين.

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" على أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان، لافتا إلى أنه فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني فإن حماس جاهزة لصفقة تبادل شاملة.