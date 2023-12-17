"سانا": الجيش الأمريكي يسرق عشرات الصهاريج والشاحنات من نفط وحبوب الجزيرة

دمشق - ( د ب أ )

أفادت مصادر أهلية سورية بـ "سرقة الاحتلال الأمريكي حمولة عشرات الصهاريج والشاحنات من نفط وحبوب الجزيرة السورية".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، عن مصادر أهلية من ريف اليعربية على الحدود العراقية السورية قولها: "واصل الاحتلال الأمريكي مخططه الممنهج في استنزاف ونهب الثروات الوطنية في المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية، وأقدمت قواته على نقل عشرات الصهاريج والشاحنات المحملة بالنفط والحبوب المسروقة من تلك المناطق إلى قواعده في الأراضي العراقية".

وذكرت المصادر أن "رتلًا للاحتلال الأمريكي مؤلفًا من 40 صهريجًا محملًا بالنفط السوري المسروق من الحقول السورية خرج على دفعات خلال الساعات الماضية عبر معبر المحمودية غير الشرعي متجهًا إلى قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية".

وأضافت أنه "في ريف اليعربية أيضًا أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلًا من 55 آلية من شاحنات محملة بالحبوب (قمح وشعير)، وعددًا من الصهاريج المحملة بالنفط، والتي تمت سرقتها أيضًا باتجاه الأراضي العراقية".