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BBC

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل 4540 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

01:52 م الأحد 17 ديسمبر 2023

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 20 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 4540 شخصًا منذ الـ7 من أكتوبر وسط حملات اعتقال يومية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدن الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية مساء أمس، مستهدفة المنطقة بقصف مما أسفر عن استشهاد شخصان وإصابة حرجة في صفوف الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين في مخيم نور الشمس عقب اقتحامه واستهداف عدة أفراد فيه.

وخاض عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في المخيم اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المخيم.

هيئة شؤون الأسرى قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين الضفة الغربية

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