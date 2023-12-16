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BBC

صنداى تليجراف: المسؤولون الأمريكيون أمضوا أسابيعًا في صياغة مقترحات لكيفية إدارة غزة

10:34 م السبت 16 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي

نقلت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، تصريحات تفيد بأن البيت الأبيض يعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على قيادة السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين أمضوا أسابيع في صياغة مقترحات لكيفية إدارة غزة، مؤكدة أن الفساد في السلطة وشعبية حماس المتزايدة بالضفة الغربية يمثلان تحديا أمام أي خطة.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي يواجهون حقيقة ضعف إدارة عباس وتراجع شعبية سلطته.

ولفتت "صنداي تليجراف" إلى أن واشنطن تفكر في وضع دولة عربية وكيلا لضمان السلام وتولي مسؤولية إعادة بناء غزة.

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