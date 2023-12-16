إعلان

BBC

عضو سابق بالكنيست: الأغلبية في إسرائيل مستعدون لصفقة الأسرى "الجميع مقابل الجميع"

09:22 م السبت 16 ديسمبر 2023

أمام سجن عوفر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة، اليوم السبت، إن قتل الأسرى الثلاثة في غزة بيد الجيش ترك صدى واسعا في إسرائيل.

وأكد أبو شحادة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن هناك أغلبية في المجتمع الإسرائيلي مستعدون لصفقة الجميع مقابل الجميع، مشيرا إلى أن نتنياهو هو من يعطل صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح أو شحادة أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم تستطع تحقيق أي من أهدافها في غزة، لافتا إلى أن صمود غزة الأسطوري ضرب فكرة الردع الإسرائيلية.

وكشف النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عن أن قرارات القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل تؤدي لنتائج عكسية، مشيرا إلى أن نتنياهو لم تعد لديه مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي.

صفقات الأسرى الكنيست الإسرائيلي حرب غزة سامي أبو شحادة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت: أتحمل المسؤولية الأخطاء في العملية العسكرية بغزة بما فيه قتل 3 أسرى

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من المحكمة في دعوى اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف