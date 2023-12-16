عضو سابق بالكنيست: الأغلبية في إسرائيل مستعدون لصفقة الأسرى "الجميع مقابل الجميع"

مصراوي

قال النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة، اليوم السبت، إن قتل الأسرى الثلاثة في غزة بيد الجيش ترك صدى واسعا في إسرائيل.

وأكد أبو شحادة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن هناك أغلبية في المجتمع الإسرائيلي مستعدون لصفقة الجميع مقابل الجميع، مشيرا إلى أن نتنياهو هو من يعطل صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح أو شحادة أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم تستطع تحقيق أي من أهدافها في غزة، لافتا إلى أن صمود غزة الأسطوري ضرب فكرة الردع الإسرائيلية.

وكشف النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عن أن قرارات القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل تؤدي لنتائج عكسية، مشيرا إلى أن نتنياهو لم تعد لديه مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي.