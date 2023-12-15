البحرية البريطانية تحقق في تقارير عن هجوم جديد في البحر الأحمر على إحدى السفن

بي بي سي

رصدت القيادة المركزية الأمريكية، ليلة أمس بحسب الإعلام الأمريكي صاروخا باليستيا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن نحو ممر ملاحي دولي شمال باب المندب، على حد وصفها.

وأكدت جماعة أنصار الله أنها نفذت عملية بطائرة مسيرة، على سفينة متجهة نحو الموانئ الإسرائيلية وأصابتها إصابة مباشرة. وقالت الجماعة أن "الاستهداف جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية". وقالت إنها نجحت خلال 48 ساعة في منع مرور عدة سفن كانت متجهة إلى إسرائيل.

لكن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، نفت وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" على سفينة شحن في البحر الأحمر.وأوضحت أنها تراقب الوضع وأكدت أنها لم تتدخل في هذا الحادث.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها، يوم الجمعة، إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال ميناء المُخا اليمني، بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة إنها تلقت كذلك تقارير عن حادث على بعد حوالي 60 ميلا بحرياً جنوب غرب الحديدة، وهو ميناء يمني آخر. ولم يتضح على الفور إن كانت الحادثتان مرتبطتين.

ونصحت الهيئة في بيانها السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

وقال الجيش الأمريكي إن الهجوم الأحدث يهدد الملاحة في نقطة التفتيش البحرية الحيوية.

وقد هاجم الحوثيون خلال الشهرين الماضيين عدة سفن تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر باتجاه الموانئ الإسرائيلية.

وأصدر الحوثيون تحذيراً لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل من أنها "ستصبح أهدافا مشروعة وأن القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".