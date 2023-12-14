ارتفاع عدد إصابات الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 648 جنديًا

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بين جنوده إلى 648 جنديًا منذ بدء عملية الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أصيب 36 جنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه من بين إجمالي المصابين 146 جنديًا في حالة حرجة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القسام استهداف مقاتليها لـ10 من جنود وضباط قوات الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، مؤكدة مقتلهم جميعًا في شارع حسنين.

وأضافت القسام أنها استهدفت 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 5 منهم دبابات "ميركافا" و4 ناقلات جند في منطقة الشيخ الرضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105".

كما خاضت قوات الاحتلال الإسرائيلي معارك ضارية في منطقة الشجاعية التي وصف الجيش الإسرائيلي المواجهات فيها بالدامية قائلًا إنه من الصعب القضاء على عناصر المقاومة في المنطقة من خلال القصف الجوي.