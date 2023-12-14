حزب الله يعلن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين

بيروت - ( د ب أ )

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله ، في بيان صحفي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة".‏

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت ثلاث غارات جوية صباح اليوم استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، وألقت في كل غارة صاروخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة".

وأعلنت قناة" المنار" التابعة لـ "حزب الله" أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف تلتي "العويضة" و"العزية" في أطراف بلدة "الطيبة" جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.