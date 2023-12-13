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BBC

عسكريون إسرائيليون: ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال سببه تغيير التكتيكات في القتال

10:07 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

استهداف آليات وجنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن عسكريين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وأوضح المسؤولون العسكريون أنه يتعين علي جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال بطريقة أكثر أمانا لجنوده عبر الدبابات والطائرات.

فيما أخذت الصحيفة الامريكية عن مصدر مطلع قوله إن هناك انتقادات في صفوف جيش الاحتلال مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام.

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