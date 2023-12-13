بعد تصريحات بايدن أمس.. البيت الأبيض: أي تغيير في حكومة الاحتلال يحدده الشعب الإسرائيلي

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن واشنطن أوضحت لإسرائيل مخاوفها من سقوط ضحايا مدنيين في غزة.

وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيناقش غدا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستقبل الحرب في غزة، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث عن هواجسه بشأن استهداف المدنيين في القطاع.

وأكد كيربي أن الرئيس بايدن يدعو إلى حل الدولتين، مشيرا إلى أن هذا يتطلب رغبة وتقديم تنازلات من كلا الجانبين.

ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة أرسلت قادة عسكريين أمريكيين إلى إسرائيل لمحاولة التقليل من عدد الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال تعتقد بأن هناك أملا في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وادّعى منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوفر ممرات إنسانية لسكان غزة.

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