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صواريخ المقاومة تستهدف مدينة أسدود بالأراضي المحتلة وإصابة مجمع تجاري (فيديو)

05:33 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

صواريخ المقاومة تستهدف مدينة أسدود

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مصراوي

إصابة مجمع تجاري في أسدود، إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراضات صاروخية فوق المدينة، حسبما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في وقت سابق الأربعاء، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان في غزة، مؤكدة استهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء..

سبق وأن أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، اشتراك مقاتليها مع سرايا القدس في الإجهاز على قوة إسرائيلية تتكون من 15 جنديًا، وسط قطاع غزة.

وأفاد بيان القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاوميها تعاونوا مع سرايا القدس في مواجهة الاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية، مشيرين إلى إيقاع 15 جنديًا بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان القسام، أن مدفعية الحركتين دكت الموقع الذي توجد فيها القوة الإسرائيلية وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأشار البيان إلى أن القسام وسرايا القدس، نصبوا الكمين بشكل محكم من أجل استهداف الجنود الإسرائيليين وسط القطاع.

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