بسبب الكشف عن أعداد الجرحى.. خلافات حادة بين الجيش ومسؤولي الصحة في إسرائيل

مصراوي

قرر المتحدثون باسم المستشفيات في إسرائيل عدم الانصياع للتعليمات الجديدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول إخضاع المتحدثين باسم المستشفيات العامة له، وطالبهم بالامتناع عن إبلاغ الجمهور عن الجنود الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات.

وحسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة هآرتس العبرية، فإن وزارة الصحة والمستشفيات قالت للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ليس لديك مثل هذا السلطة، سنواصل الإبلاغ عن الجنود الجرحى كما كان الحال قبل الحرب".

قرر المتحدثون باسم المستشفيات في إسرائيل عدم الانصياع للتعليمات الجديدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول إخضاع المتحدثين باسم المستشفيات العامة له وطالبهم بالامتناع عن إبلاغ الجمهور عن الجنود الجرحى، الذين يصلون إلى المستشفيات.

דובר צה״ל אוסר על בתי החולים לדווח על חיילים פצועים שמגיעים אליהם. ועכשיו זה גם בכתב. ולמעשה אין תמונת מצב על הפצועים, למעט פצועים קשים. בימים האחרונים אסרו על בי״ח גדול לעדכן לגבי 5 פצועים שהגיעו והאירוע לא דווח כלל. בבית חולים אחר טיפלו ב-12 נפגעים אך בדובר צהל טענו שטופלו רק 5 pic.twitter.com/DDt44wdRXt — מיטל יסעור (@MaytalYasur) December 5, 2023

وفي رسالة أرسلتها اليوم المتحدثة باسم وزارة الصحة شيرا سولومون إلى المقدم عدي باريل إبن، رئيس فرع الاتصالات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت فيها إن المتحدثين باسم المستشفى لن يمتثلوا لمتطلبات المصادقة المسبقة على أي تقرير عن الجنود الجرحى في حياتهم. نيابة عنهم، لأنهم ملتزمون بمبادئ "الشفافية أمام الجمهور مع الحفاظ على السرية الطبية".

وتابعت المتحدثة باسم صحة الاحتلال: "وزارة الصحة والمستشفيات تعتقد أن المتحدث باسم الجيش لا يملك مثل هذه السلطة، وأنه كما كان الحال قبل الحرب – يمكنهم الإبلاغ بعد إبلاغ العائلات نفسها ودون الكشف عن تفاصيل الجنود".

وجاء في رسالة المتحدثة باسم وزارة الصحة: "يعمل المتحدثون باسم المستشفى بشكل روتيني، بل وأكثر من ذلك أثناء الحرب، على أساس مبادئ الشفافية للجمهور مع الحفاظ على السرية الطبية. وسيواصل المتحدثون باسم المستشفى القيام بذلك في هذه الحملة أيضاً، نظراً لاستقلاليتهم المهنية وتبعيتهم للمستشفى وعملهم مع وزارة الصحة”.

בתי החולים ומשרד הבריאות יוצאים נגד הגבלות שהטיל דובר צהל על המידע שמתפרסם מטעם בתיה״ח

בדו״צ הנחו את דוברי בתי החולים לא לדווח על פצועים שהגיעו ומאושפזים אלא רק אחרי הודעת דובר צה״ל ובהתאם למידע שנמסר בהודעה.

דוברת מש׳ הבריאות שירה סולומון מבהירה: נפעל בעצמאות מקצועית ושקיפות >> pic.twitter.com/oaZCpCZPbe — מיטל יסעור (@MaytalYasur) December 10, 2023

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن المستشفيات في الإسرائيلية رفضت طلبا لجيش الاحتلال بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين.

وكانت الصحيفة العبرية أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود المصابين التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبين أرقام المستشفيات.

وأشارت هآرتس إلى أنها أحصت 4591 جنديا تلقوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر فيما أعلن جيش الاحتلال فقط عن 1593 مصابا.