هآرتس: المستشفيات الإسرائيلية رفضت طلبًا للجيش بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين

مصراوي

قالت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن المستشفيات في الإسرائيلية رفضت طلبا لجيش الاحتلال بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين.

وكانت الصحيفة العبرية أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود المصابين التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبين أرقام المستشفيات.

وأشارت هآرتس إلى أنها أحصت 4591 جنديا تلقوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر فيما أعلن جيش الاحتلال فقط عن 1593 مصابا.