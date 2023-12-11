إعلان

BBC

هآرتس: المستشفيات الإسرائيلية رفضت طلبًا للجيش بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين

09:44 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قالت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن المستشفيات في الإسرائيلية رفضت طلبا لجيش الاحتلال بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين.
وكانت الصحيفة العبرية أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود المصابين التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبين أرقام المستشفيات.
وأشارت هآرتس إلى أنها أحصت 4591 جنديا تلقوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر فيما أعلن جيش الاحتلال فقط عن 1593 مصابا.

مستشفيات الاحتلال أعداد المصابين الإسرائيليين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير دفاع الاحتلال: منفتحون على التوصل إلى اتفاق مع حزب الله

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

منخفض جوي يضرب البلاد.. بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الثلاثاء
مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)
بالفيديو والصور| تجهيزات مركز الجونة قبل استقبال دورة مهرجان الجونة الاستثنائية