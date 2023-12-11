الأونروا: لا يمكن استقبال المزيد من النازحين في غزة

(مصراوي)

قال الناطق باسم الأونروا كاظم أبو خلف، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن المنظمة تستقبل أكثر من مليون و300 ألف نازح في 154 مدرسة، مشيرًا إلى المنظمة لا تستطيع استقبال المزيد النازحين داخل قطاع غزة.

وأوضح كاظم، أن مدينة رفح لا يمكنها استيعاب جميع النازحين من أهالي قطاع غزة.

وأفاد كاظم، أن قطاع غزة يحتاج يوميًا لدخول مئات من شاحنات المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن القصف الإسرائيلي المستمر بوتيرة غير عادية على قطاع غزة يدفع الآلاف من الفلسطينيين للحدود المصرية.

ودعا بوريل، لضرورة منع تهجير الناس في قطاع غزة من أراضيهم، محذرًا من عدم توافر المزيد من الأماكن لإيواء النازحين داخل القطاع.

وقال بوريل، إن إسرائيل تستخدم نفس الأساليب في جنوب القطاع كما في شماله، منددًا بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بشكل مستمر.