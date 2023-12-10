نتنياهو يشكر بايدن لاستخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

غزة - (د ب أ)

في بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، شكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استخدام إدارته حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار، وعلى موافقته على شحنة عاجلة تضم حوالي 14 ألف قذيفة دبابة، يقول إنه من المقرر أن تصل إلى إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف رئيس الوزراء أيضا أنه أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا، في مطلع الأسبوع، أنه "لا يمكن للمرء أن يدعم القضاء على حماس من جانب ومن ناحية أخرى، الضغط علينا لإنهاء الحرب"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع نتنياهو أن القتال في غزة يستمر بكامل قوته وأن "العدالة في جانبنا".

كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الأول الجمعة اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.