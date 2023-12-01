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BBC

الاحتلال: تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب غزة

05:28 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

قصف صاروخي على إسرائيل

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.

الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى قصف صاروخي حماس هدنة غزة

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