استشهاد مصور وكالة الأناضول في قصف إسرائيلي بغزة

مصراوي

أعلنت وكالة الأناضول التركية استشهاد مصورها الصحفي بغزة منتصر الصواف في غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصطفى حبوش مراسل وكالة الأناضول في غزة، "استشهد الزميل منتصر الصواف، وظل ينزف في مكانه دون أن يجد مسعف، وهو الوحيد الذي بقي في غزة ورفض الخروج".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 72 صحفيًا، بعد الإعلان عن استشهاد المصور الصحفي منتصر الصواف من وكالة الأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي غزة، وسقط عدد من الجرحى.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أوردت فضائية الجزيرة.

وقالت للجزيرة مباشر، إن غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.