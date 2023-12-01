إعلام عبري: وزير المالية الإسرائيلي طالب نتنياهو بإنهاء الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس والوسطاء

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعلان انتهاء مسار الهدنة وقطع الاتصالات مع حماس والوسطاء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي غزة، وسقط عدد من الجرحى.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أوردت فضائية الجزيرة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.