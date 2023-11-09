بايدن ردا على سؤال بشأن إحباطه من نتنياهو: لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت آمل

مصراوي

أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال أحد الصحفيين، بشأن إحباطه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لأنه لم يستمع أكثر لبعض الأشياء التي طلبت منه القيام بها.

وجاءت إجابة الرئيس الأمريكي على الصحفي كالتالي: "لقد استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً مما كنت آمل".

Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”



President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3 — The Recount (@therecount) November 9, 2023

ومن جانبها أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، إن قادة عسكريون يحاولون بشكل شبه يومي دفع نظرائهم بإسرائيل لتنفيذ عمليات أدق.

وتابعت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "قرار إسرائيل السريع شن عملية برية لم يترك مجالا لتقليل الخطر على المدنيين".

وأضافت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: "قادة عسكريون حثوا نظرائهم بإسرائيل لاستخدام قنابل موجهة تزن 250 رطلا بدل 2000، وكلما طال أمد حملة إسرائيل العسكرية بغزة زادت فرصة اتساع الحرب بالمنطقة".

وأكدت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: "الجيش الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة".