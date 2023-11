بايدن ردا على سؤال بشأن إحباطه من نتنياهو: لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت آمل

مصراوي

أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال أحد الصحفيين، بشأن إحباطه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لأنه لم يستمع أكثر لبعض الأشياء التي طلبت منه القيام بها.

وجاءت إجابة الرئيس الأمريكي على الصحفي كالتالي: "لقد استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً مما كنت آمل".

Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”



President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.” pic.twitter.com/alFSJqLXA3