لمنع الإبادة الجماعية.. موظفون بالأمم المتحدة يدينون المعايير المزدوجة في بيان المستشارة الأممية الخ

نيويورك - (بي بي سي)

أدان عدد من موظفي الأمم المتحدة المعايير المزدوجة في البيان الذي أصدرته المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية.

ووقع حوالي 50 من الموظفين الدوليين، بمن فيهم الفلسطينيون، على رسالة موجهة إلى المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس وايريمو نديريتو، تدين البيان الذي أصدرته في 16 أكتوبر.

وقال الموظفون في الرسالة إنهم "منزعجون للغاية ويعانون من صدمة شخصية بسبب القصف والتصعيد الأخير والعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة".

وأضافوا في الرسالة: "بينما ننضم إليكم في إدانة الهجمات المتعمدة واختطاف المدنيين الإسرائيليين من قبل حماس، كنا نتوقع أن يكون بيانكم بشأن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين والعقاب الجماعي لهم واضحا ولا لبس فيه، لكن البيان لم يذكر الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، فضلا عن منع المياه والدواء والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

واستنكروا تجاهل البيان للأمر غير القانوني وغير الإنساني الذي أصدرته إسرائيل، الذي طالب 1.1 مليون مدني فلسطيني بمغادرة شمال قطاع غزة إلى جنوبه، حتى في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تقصف غزة بلا هوادة. وكذلك استخدام المسؤولين الإسرائيليين للغة التهديد واللاإنسانية ضد الفلسطينيين.