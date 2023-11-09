رويترز: استهداف قاعدة الحرير الجوية التي تضم قوات أمريكية في العراق

مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، أن طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الحرير الجوية، التي تضم قوات أمريكية في شمال العراق.

وفي وقت سابق قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط باربرا سترول، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية تشن طلعات غير مسلحة بمسيرات فوق قطاع غزة.

وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا عن إجراء توسعات في قاعدة أمريكية سرية يُطلق عليها "الموقع 512" بصحراء النقب الإسرائيلية، وتبعد 20 ميلا عن قطاع غزة.

وكذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأول الاثنين، وصول غواصة أمريكية من طراز "أوهايو" تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، دون أن تذكر اسمها، وسط توترات بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، قولها إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.