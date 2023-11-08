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BBC

"أسوشيتد برس": استطلاع للرأي يظهر انقسامًا بين الأمريكيين بشأن الحرب في غزة

08:30 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الحرب في غزة أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة " أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم، الأربعاء، إن استطلاعًا للرأي سبق وأن جرى، يظهر انقسامًا بين الأمريكيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ذهبت بعيدا في الرد على حماس.

وأشارت إلى أن 40% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس، بينما يرى 38% أن رد الاحتلال كان صحيحا.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة "كوينبياك" الأمريكية في 26 أكتوبر، لفت إلى تراجع دعم الديمقراطيين للدولة "اليهودية" بسبب السلوك الإسرائيلي في الحرب الجارية، وهو ما تؤكده "الوكالة اليهودية للأنباء" في واشنطن، إذ تقول إنه من غير المرجح أن يدعم المشاركون الأصغر سنًا إسرائيل، مُعللة بأن الأمريكيين يتخوفون من الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط.

انقسام بين الأمريكيين الحرب في غزة الرد على حماس السلوك الإسرائيلي في الحرب

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