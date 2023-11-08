حماس: المقاومة قتلت ضابطًا برتبة كولونيل من وحدة "شالداغ"

مصراوي

قال أسامة حمدان القيادي في حماس: المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة، حيث قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شالداغ.

وتابع القيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء، الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه.

ودعا حمدان الهيئات الدولية لإرسال وفود إلى غزة لتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس.

وأكد أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، قائلًا لنتنياهو إن "المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك".

كما حمل القيادي في حركة حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر لنتنياهو، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ اليوم الأول لعمليته البرية ويعجز عن التقدم.

وأوضح أن المطلوب هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، فإن العدو ظن أنه يستطيع تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني من خلال التطبيع.