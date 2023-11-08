حماس: قتلنا اليوم ضابطًا برتبة كولونيل في قطاع غزة

(مصراوي)

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، أن المقاومة قتلت اليوم ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ الإسرائيلية.

وأشار حمدان إلى أن الخسائر الحقيقية التي توقعها المقاومة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي أضعاف ما يعلنه، واصفًا خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ "الفادحة".



ودعا القيادي في حماس، الهيئات الدولية لإرسال الوقود إلى قطاع غزة لتتحقق بنفسها من خلو المستشفيات من قيادات حماس.



وحمل حمدان، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو شخصيًا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، كما حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له.

وتوجه حمدان إلى نتنياهو بحديثه قائلًا، "إن المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك"، مطالباً بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.