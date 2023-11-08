مسؤول إسرائيلي: لا ننوي احتلال قطاع غزة

كتبت- سلمى سمير:

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة.

هذا وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال كلمته بقمة مجموعة السبع المنعقدة في طوكيو، إلى أن إسرائيل لا يمكنها أن تعيد احتلال قطاع غزة أو اقتطاع جزء منه، مشيرًا إلى دعم الولايات المتحدة لمبدأ ندعم حل الدولتين، قائلًا يجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.

كذلك أكد بلينكن على عدم قانونية فرض حصار على قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل بري محدودة في سبيل استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية تماشيًا مع مقترح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي نصح نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بالاستعاضة عن فكرة الاجتياح الكامل بتوغلات برية محدودة.





