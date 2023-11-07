الاحتلال يستهدف قافلة مساعدات إنسانية تابعة للصليب الأحمر الدولي في غزة

مصراوي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تشعر بقلق شديد إزاء تعرّض قافلتها الإنسانية لإطلاق النار في مدينة غزة يوم الثلاثاء.

وتذكّر اللجنة الدولية الأطراف بالتزاماتها المتمثلة في احترام العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي الإنساني.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن القافلة المؤلّفة من خمس شاحنات ومركبتين تابعتين للجنة الدولية تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية، من ضمنها مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الاستهداف نتج عنه أضرار بشاحنتين، وأُصيب سائق بجروح طفيفة.

ويقول مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في قطاع غزة "ويليام شومبورغ": "لا يمكن للعاملين في المجال الإنساني أداء عملهم في ظلّ ظروفٍ كهذه. نحن هنا لتقديم المساعدة العاجلة للمدنيين المحتاجين. وإنّ ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المرافق الطبية هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني."

وبعد الواقعة، غيّرت القافلة مسارها ووصلت إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بإيصال الإمدادات الطبية. وبعد ذلك، رافقت قافلة اللجنة الدولية ست سيارات إسعاف تقلّ مرضى مصابين بجروح خطيرة إلى معبر رفح".

وفي الشأن ذاته قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت قافلة المساعدات الإنسانية للصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة.

ووفقا لشهود عيان، كانوا ضمن القافلة، فإن عملية إطلاق النار كانت من قبل الدبابات "الإسرائيلية" وذلك بالقرب من دوار الكويت قرب سوق السيارات القديم في حي الزيتون.