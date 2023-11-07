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مجلس الحرب الإسرائيلي: غزة لن تمثل خطرًا على إسرائيل بعد هزيمة حماس

06:55 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

مجلس الحرب الإسرائيلي أرشيفية

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مصراوي

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس: "لن يكون للقتلة مكان حصين ونحن في حرب متعددة الجبهات"

وتابع عضو الحرب الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "سيكون هناك وقت لاستخلاص العبر والوقت الآن للقتال والانتصار"

وأكد جانتس "نعمل كل ما بوسعنا لإعادة المخطوفين وسيكون هناك وقت للتظاهر والتحقيقات أما الآن فهو وقت الحرب وسننتصر"

ولفت عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إلى أن "حماس لن تحكم غزة بعد الحرب كما أن القطاع لن يمثل أي خطر على إسرائيل بعدها، وهي ليس لديها الحق في الوجود ونقوم باستهداف قيادييها أينما وجدوا"

وشدد جانتس إلى استمرار قوات الاحتلال في القتال، وإسرائيل لن توافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل الأسرى.

مجلس الحرب الإسرائيلي إسرائيل بعد هزيمة حماس إعادة المخطوفين طوفان الأقصى قوات الاحتلال

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