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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في دير البلح بغزة

03:33 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، أن عشرات الشهداء والجرحى قد سقطوا في مجزرة دير البلح، في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية المكتظة بالسكان مما يتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.

وحذرت وزارة الصحة في غزة سابقًا من عمد طيران الاحتلال الإسرائيلي لاتباع سياسة ممنهجة باستهداف مربعات سكنية كاملة مما يتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

الاحتلال الإسرائيلي غزة وزارة الصحة غزة

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