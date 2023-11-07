الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في دير البلح بغزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأفادت وزارة الصحة، أن عشرات الشهداء والجرحى قد سقطوا في مجزرة دير البلح، في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية المكتظة بالسكان مما يتسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.

وحذرت وزارة الصحة في غزة سابقًا من عمد طيران الاحتلال الإسرائيلي لاتباع سياسة ممنهجة باستهداف مربعات سكنية كاملة مما يتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.