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BBC

قطر تُدين تصريحات الاحتلال عن وجود أنفاق تحت مستشفى حمد في غزة

03:14 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

قطر

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(مصراوي)

استنكرت قطر، اليوم الثلاثاء، حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد في غزة.

وقالت قطر، إن مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وجود أنفاق تحت مستشفى حمد للأطراف الصناعية، مزاعم جاءت دون تقديم أدلة أو تحقيق مستقل.

وأفاد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن تصريحات إسرائيل هي محاولة مفضوحة لتبرير استهداف المدنيين، مضيفًا أن المستشفى أُنشئ وفقًا لأعلى المعايير الدولية ولأغراض طبية تحت إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبموافقة إسرائيلية.

وتستمر تصريحات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام المقاومة الفلسطينية للمستشفيات لشن هجماتها على المستوطنات، آخرها تصريحات المتحدث باسم جيش الإسرائيلي دانيال هجاري، عن استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء كمقر لها، الأمر الذي نفته حماس قائلة إن الاحتلال يستمر في إطلاق تقارير كاذبة.

قطر جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة مستشفى حمد

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