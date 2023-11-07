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الصليب الأحمر: المساعدات لا تصل إلى شمال غزة

03:06 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الصليب الأحمر

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(مصراوي)

صرحت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر إيمان الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تصل بشكل بطيء إلى قطاع غزة ولكن ليس إلى شمالها.

وتحدثت الطرابلسي، عن صعوبة إخلاء المستشفيات في قطاع غزة، قائلة إنه يجب أن تكون المستشفيات مكانا آمنا لا مسرحا للدمار والخراب.

وِأشارت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، إلى أن المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب ألا تكون هدفًا.

ونددت الطرابلسي، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف أثناء توجهها لنقل الجرحى.

الصليب الأحمر غزة إيمان الطرابلسي قطاع غزة

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