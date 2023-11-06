اليونيسف: أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا في قطاع غزة حتى الآن

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن هناك أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا في قطاع غزة حتى الآن.

وأضاف المتحدث، أن الهدنة الإنسانية ضرورية للأطفال والعائلات في قطاع غزة، موضحا أن استهداف المدنيين والأطفال غير مقبول في أي نزاع ويجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هناك احتياج إلى دخول المساعدات العاجلة لغزة بشكل مستمر وغير مشروط.

كان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية جميع المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أننا تلقينا بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة إثر غارات الليلة الماضية، موضحا أن الاحتلال يتعمد قصف المخابز وكل مصادر المياه والطاقة الشمسية في غزة.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يدعي كذبا أنه لا يستهدف المدنيين لكنه يقصفهم ويجوعهم ويشردهم، مضيفا أن الساعات القادمة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال خلال الليلة الماضية.