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BBC

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تلقينا بلاغات عن مئات الشهداء في غارات الليلة الماضية

11:04 ص الإثنين 06 نوفمبر 2023

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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مصراوي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تلقي بلاغات عن مئات جثامين الشهداء في شوارع مدينة غزة إثر غارات الليلة الماضية.
وقال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، منذ 4 أيام لم يتم فتح أي ممر آمن لإيصال الجرحى إلى معبر رفح، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسوق مبررات واهية لاستهداف المستشفيات.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب وإصابة 3 بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل.

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

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