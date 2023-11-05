من أمريكا لفرنسا إلى ألمانيا.. العالم يثور رفضًا للعدوان الإسرائيلي على مدنيي غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

على مدار نحو شهر ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تهدأ قوات جيش الاحتلال بقصف المدنيين في القطاع، ما بين مستشفيات وتجمعات ومخيمات، وسط حالة من الصمت الغير مبرر من قبل المجتمع الدولي، الذي لم يتحرك سوى للمطالبة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء.

مشاهد الدمار والجرائم المتعمدة التي يرتكبها العدوان ويتم نقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الآلاف من المواطنين بالعديد من الدول الأجنبية الخروج في مظاهرات حاشدة أمام العديد من الجهات، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النيران والحرية للفلسطينيين الذين يعانون من إبادة جماعية.

شارك عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات أمس السبت، لدعم الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في شارع بنسلفانيا المؤدى إلى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن للاحتجاج على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل وحملتها العسكرية المستمرة في غزة.

وهتف المتظاهرون "فلسطين ستكون حرة"، فيما وضع العشرات منهم من أكياس الجثث البيضاء الصغيرة التي حملت أسماء الأطفال الذين قتلتهم الصواريخ الإسرائيلية، موجهين انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي "لقد خاننا بايدن".

مظاهرة ضخمة جدا في #باريس تضامناً مع #غزة

تقريبا دي اضخم مظاهرة اشوفها في فرنسا بعد مظاهرات قانون التقاعد pic.twitter.com/cZG9y8HEXR — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) November 4, 2023

تظاهر الآلاف من المحتجين في العاصمة باريس، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة" و"أوقفوا دائرة العنف"، موجهين رسالة إلى الحكومة أن عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ.

مظاهرات ضخمة في ألمانيا من أجل فلسطين ❤️🇵🇸

pic.twitter.com/O60lyq16k0 — DAAN (@Danmohamed7) November 4, 2023

احتشد المئات من المتظاهرين في ساحتي أوكسفورد وبيكاديللي، للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بموقف الحكومة المؤيد لإسرائيل، بينما تجول الآلاف من المتظاهرين في مسيرة بالشوارع في ألمانيا تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرين لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الإبادة" و"أوقفوا إطلاق النار"، لتقوم الشرطة الألمانية بفرض قيود صارمة حول المسيرة، مؤكدة أن أي "إنكار لحق إسرائيل في الوجود أو الإدلاء بمواقف معادية للسامية، تحض على الكراهية وتشيد بالعنف والإرهاب" يستدعي ملاحقات جنائية.

خرج العشرات من المتظاهرون للشوارع في العاصمة النمساوية فيينا، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر المستمرة التي لا تنتهي، فيما شهدت ميلانو الإيطالية مظاهرات حاشدة رفضا لما يقوم به العدوان الإسرائيلي تجاه الأبرياء في غزة، فيما خرجت مظاهرات في بلفاست الإيرلندية أمام السفارة الأمريكية، حيث رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للفلسطينيين.