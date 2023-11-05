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BBC

حزب الله يُسقط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

12:44 م الأحد 05 نوفمبر 2023

مسيرة اسرائيلية

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كتبت- سلمى سمير:

أسقطت الدفاعات الجوية لحزب الله مسيرة إسرائيلية فوق أجواء النبطية في لبنان، وذلك حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية للمقاومة الإسلامية أطلقت صاروخ أرض- جو نحو مسيرة في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وتشتد جبهة الصراع على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع توسع رقعة القصف بين الجانبين، مع تصريحات حزب الله أن هجماته ردًا على استهداف المدنيين في غزة، وتحذيرات إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل تمادي الصراع في قطاع غزة.

حزب الله اسقاط مسيرة إسرائيلية الدفاعات الجوية لبنان

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