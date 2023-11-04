وزير الخارجية المصري: أحداث القتل في غزة لا يمكن تبريرها

مصراوي

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن "أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها"

وتابع وزير الخارجية المصري، خلال كلمته أمام قمة عمان لبحث تطورات الوضع في غزة، اليوم السبت، أن "سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والتهجير القسري لا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس"

وأكد شكري على ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون شروط، مشددًا على ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات بمعايير مزدوجة.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "أعداد الضحايا المدنيين في غزة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار"

وجدد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية ا لقضية الفلسطينية، مطالبًا بإحياء عملية السلام وفق حل الدولتين، مطالبًا بتحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة