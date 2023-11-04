القسام تُعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين شمال غرب غزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف 5 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت القسام، أن المقاومين اشتبكوا مع "قوة صهيونية" تحصنت في مبنى شمال غرب مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة والقنابل، مما أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، وذلك حسب منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر حسابه على منصة "تيلجرام".

كما أعلنت القسام استهداف وقصف تجمع للآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهاون، تزامنًا مع تصريحها عن دك عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون.

وتستمر محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة، وسط تصريحات بشأن عدم إمكانية إسرائيل شن عملية توغل بري كامل خوفًا من انضمام أطراف أخرى للصراع في وقت تشتعل فيه الأحداث وعمليات القصف المتبادل على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تهديد إيران بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبنى حالة من الحذر في الإعلان عن خسائره خلال عمليات التوغل البري داخل قطاع غزة، منذ توغل يو م الـ27 من أكتوبر الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، مما صعب الحصول على بيانات حول نجاح الهجوم من عدمه لكن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عنها "بي بي سي" ذكرت أن إسرائيل تلقت خسائر فادحة في الجنود والعتاد خلال توغلها.

وأعلنت إسرائيل أمس مقتل 26 من جنودها خلال عمليات التوغل البري في اليومين الماضيين الذي يعقبه اشتباكات مباشرة مع كتائب القسام.