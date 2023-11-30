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BBC

نتنياهو لبلينكن: أقسمت أن نقضي على حماس ولا شيء سيوقفنا

03:09 م الخميس 30 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو وأنتوني بلينكن

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مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل الحرب حتى إطلاق سراح الأسرى والقضاء على حماس بشكل كامل وضمان ألا تواجه غزة مثل هذا التهديد مجددا.

وأضاف نتنياهو عقب لقائه بلينكن: "أقسمت أن نقضي على حماس ولا شيء سوف يوقفنا".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تصريحات يقول فيها إنه يجب أن تعود إسرائيل إلى القتال بكثافة هائلة فورا لتحقيق الهدف الأسمى للحرب وهو التدمير الكامل لحماس.

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