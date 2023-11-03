وزير الدفاع الإسرائيلي: وقف إطلاق النار مختلف عن زيادة المساعدة الإنسانية لغزة

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، " لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة دون عودة المحتجزين"

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "زيادة المساعدات الإنسانية لغزة أمر ووقف إطلاق النار أمر آخر"

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 260 جنديًّا إسرائيليًّا أصيبوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "مقتل جندي في معارك غزة البرية وإجمالي عدد الجنود القتلى منذ بداية المعركة البرية 25".

ولفت إلى أن سلاح الجو نفذ 150 طلعة لنقل 260 جنديا جريحا في معارك غزة.